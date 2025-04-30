Режим работы ветклиник Подмосковья не изменится в майские праздники

Владельцев домашних животных волнует вопрос возможности посещения специалистов в майские праздники. Государственные ветеринарные учреждения Московской области в этот период продолжат работать в обычном режиме.

Для удобства хозяев питомцев действует единый контакт-центр по номеру 8 (495) 668-01-22. Звонки принимают круглосуточно, а с апреля этого года на линии доступен электронный помощник "Вита".

В праздничные дни с 9:00 до 21:00 на связи будут операторы, готовые ответить на все вопросы.

Кроме того, на первые дни мая запланированы выездные вакцинации домашних животных. Специальные мобильные пункты появятся в деревнях, селах и садовых товариществах.

Точное расписание их работы можно уточнить по ссылке.