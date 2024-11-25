Режим работы светофоров оптимизировали в Щелкове и Лосино-Петровском

Работу шести светофоров скорректировали за неделю в Щелкове и Лосино-Петровском округе. В Минтрансе Подмосковья отметили, что изменения внесли после изучения трафика на этих участках дорог.

В Щелкове на трех светофорах, расположенных на Фряновском шоссе, добавили режим «красный всем». А в рабочем поселке Монино скорректировали режим светофора на пересечении улиц Железнодорожной и Московской, увеличив интервал движения по главной дороге в сторону Горьковского шоссе с 74 до 130 секунд.

В Лосино-Петровском округе увеличили интервал движения по главной дороге в сторону поселка Монино с 73 до 130 секунд, изменив работу светофора на пересечении Носовихинского и Монинского шоссе. В поселке Свердловском увеличили время работы светофора на пересечении Монинского шоссе и дороги в сторону Орловки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.