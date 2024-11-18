Режим работы светофоров оптимизировали еще в 3 округах Подмосковья

Режим работы светофоров скорректировали в Сергиевом Посаде, Подольске и Раменском округе. Работы провели в пяти населенных пунктах.
Специалисты Центра безопасности дорожного движения регулярно следят за работой светофоров и оптимизируют их работу, чтобы снизить количество заторов. Как рассказали в региональном Минтрансе, в Сергиевом Посаде время проезда по проспекту Красной Армии увеличили на 15-20 секунд благодаря корректировке работы светофоров на пересечениях проспекта с улицами Кооперативной, Болотной и Воробьевской.
Кроме того, в Климовске увеличили время проезда по Южному переулку, а в поселке Кратово — время выезда с улицы Горского на Раменское шоссе.