Режим работы светофоров оптимизировали еще в 3 округах Подмосковья

Специалисты Центра безопасности дорожного движения регулярно следят за работой светофоров и оптимизируют их работу, чтобы снизить количество заторов. Как рассказали в региональном Минтрансе, в Сергиевом Посаде время проезда по проспекту Красной Армии увеличили на 15-20 секунд благодаря корректировке работы светофоров на пересечениях проспекта с улицами Кооперативной, Болотной и Воробьевской.

Кроме того, в Климовске увеличили время проезда по Южному переулку, а в поселке Кратово — время выезда с улицы Горского на Раменское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.