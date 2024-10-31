Режим работы расчетного центра Подмосковья изменится в ноябрьские праздники

Московский областной единый информационный расчетный центр сообщил об изменениях в режиме работы офисов в праздничные дни. В субботу, 2 ноября, клиентские отделы закроется на час раньше.

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 3 и 4 ноября клиентские офисы работать не будут, 5 ноября возобновят работу в обычном режиме.

При этом контактный центр МосОблЕИРЦ продолжит обслуживать клиентов с 8:00 до 22:00 по телефону 8 (499) 444-01-00.

Также с 6:00 утра до 23:00 будут доступны онлайн-сервисы в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Чтобы совершить необходимый платеж или решить другие вопросы, не выходя из дома, пользователи смогут воспользоваться «Личным кабинетом».