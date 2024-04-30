Режим работы подмосковных МФЦ изменили на майские праздники | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 15:58 Режим работы подмосковных МФЦ изменили на майские праздники Медиасток.рф

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Администрация Одинцовского городского округа опубликовала актуальный график работы МФЦ во время майских праздников. Чтобы получить государственные услуги, жителям придется учесть изменения.

Как пояснили в администрации, 1 и 9 мая МФЦ Подмосковья работать не будут.

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Офисы, который работают по семидневному графику, откроются 5 мая, со 2 по 4 и с 6 по 8 мая МФЦ будут работать по обычному графику. Такой же режим работы введут и для центров «Мои документы».

с 10 мая все МФЦ Подмосковья вернутся к обычному графику работы. Всю необходимую информацию о режиме работы конкретного центра можно получить на сайте госуслуг Московской области.