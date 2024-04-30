Режим работы подмосковных МФЦ изменили на майские праздники | 360°

30 апреля 2024, 15:58
Режим работы подмосковных МФЦ изменили на майские праздники
Администрация Одинцовского городского округа опубликовала актуальный график работы МФЦ во время майских праздников. Чтобы получить государственные услуги, жителям придется учесть изменения.
Как пояснили в администрации, 1 и 9 мая МФЦ Подмосковья работать не будут.
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Офисы, который работают по семидневному графику, откроются 5 мая, со 2 по 4 и с 6 по 8 мая МФЦ будут работать по обычному графику. Такой же режим работы введут и для центров «Мои документы».
с 10 мая все МФЦ Подмосковья вернутся к обычному графику работы. Всю необходимую информацию о режиме работы конкретного центра можно получить на сайте госуслуг Московской области.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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