Режим работы офисов расчетного центра Подмосковья изменится в майские праздники

В преддверии майских праздников Единый расчетный центр Подмосковья сообщил об изменениях в графике работы клиентских офисов. В дни официальных выходных они будут закрыты для посещения.

По сокращенному субботнему графику офисы будут работать 3 и 10 мая, а в предпраздничные дни — 30 апреля и 7 мая — обслуживание населения завершат на час раньше обычного времени.

Несмотря на изменения в графике работы офисов, жители Подмосковья могут круглосуточно пользоваться дистанционными сервисами, в том числе передавать показания приборов учета, оплачивать счета и получать консультации

Все эти услуги доступны в личном кабинете на официальном сайте центра и через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для тех, кто предпочитает телефонное общение, по номеру 8-499-444-01-00 работает единая справочная служба. Операторы принимают звонки ежедневно с 8:00 до 22:00, включая праздничные дни.