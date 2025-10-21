Режим работы МФЦ Подмосковья изменят на ноябрьские праздники

В этом году День народного единства, который отмечают 4 ноября, приходится на вторник. В связи с этим все отделения многофункциональных центров Подмосковья в этот день работать не будут.

Для удобства жителей офисы «Мои документы» будут открыты и доступны в обычном режиме в пятницу, 1 ноября, а также в понедельник, 3 ноября.

Суббота, 2 ноября, станет рабочим днем для тех офисов, которые оказывают услуги по семидневному графику. Стандартный режим работы во всех многофункциональных центрах возобновится уже 5 ноября.

Специалисты также напоминают, что хотя предварительная запись для визита в МФЦ не является обязательной, в преддверии праздничных дней рекомендуется планировать поход заранее. Это поможет избежать очередей и сэкономить время.

Забронировать удобный слот можно несколькими способами: через портал госуслуг Московской области, при помощи цифрового помощника в Telegram, позвонив по номеру 122 или через мобильное приложение «Добродел».