Режим работы 2 светофоров скорректировали в Истре

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области тщательно следят за безопасностью на трассах. В Истре скорректировали режим работы двух светофоров.

Работы провели на 65-м километре Волоколамского шоссе в районе остановки «Поворот на Кирпичный завод». На светофоре на семь секунд увеличили время, отведенное для выезда на шоссе и для сквозного проезда по нему.

Изменения также затронули светофор в деревне Покровское, расположенный на перекрестке улицы Центральной и поворота на Воронино. Там лополнительно ввели утренний и вечерний режимы работы, что позволит лучше справляться с пиковыми нагрузками.

Точечные корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%. На этих отрезках специалисты продолжат мониторинг дорожной ситуации, чтобы при необходимости оперативно скорректировать настройки светофоров.