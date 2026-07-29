Режим беспилотной опасности отменили в Московской области

В Московской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Режим беспилотной опасности в Подмосковье вводили сегодня ночью. Местных жителей призвали не покидать дома, а тех, кто уже на улице или в машинах, — перейти в здания, на парковки или в подземные переходы. Кроме того, предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО ликвидировали над российскими регионами 295 украинских дронов. Беспилотники сбили над восемью областями, Крымом, Чувашией, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.