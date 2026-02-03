Резервное оборудование для теплосетей подготовили к морозам в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Теплоснабжение города работает в штатном режиме несмотря на аномальные морозы. Утром 2 февраля температура воздуха опустилась до -25 градусов.

Все 61 котельная и 21 центральный тепловой пункт в городском округе функционируют в соответствии с заданными параметрами. Для обеспечения стабильности в условиях низких температур подготовлено резервное оборудование.

Серпуховский филиал компании «Газпром теплоэнерго Московской области» и вспомогательные подразделения переведены на круглосуточный режим работы. Дежурные службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций. Весь необходимый персонал укомплектован и готов к работе.

Таким образом, система теплоснабжения города готова к надежной и бесперебойной работе в период экстремальных холодов.

Напомним, 25 января сильные морозы были зафиксированы по всему Подмосковью. В Серпухове в этот день температура достигла -29,1 градуса.