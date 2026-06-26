Ревизию укрытий проведут в Одинцовском округе

В начале июля в Одинцовском округе начнется полная ревизия всех подвалов, которые рассматриваются как потенциальные укрытия. На территории муниципалитета определен 1061 объект — помимо жилых домов, подвалы есть в объектах социальной сферы и торговых точках.

Тему готовности укрытий для населения в случае чрезвычайных ситуаций обсудили на рабочем совещании главы округа Андрея Иванова.

«Мы должны иметь полное понимание их текущего состояния и еще раз зафиксировать единый подход к оценке готовности. Предыдущая инвентаризация была в прошлом году. В этот раз особое внимание уделим состоянию инженерных систем и возможности оборудования санитарных зон, вентиляции, освещению, доступности помещений и навигации. Проверка будет вестись строго в рамках чек-листа, утвержденного правительством Московской области. Ответственные должны зафиксировать все замечания и технические ограничения. По итогам этой работы будет подготовлена обобщенная аналитика по каждому направлению: нам важно видеть не только число готовых помещений, но и перечень проблем, которые необходимо решить в первоочередном порядке. По итогам ревизии подготовим смету, развернутый план со сроками и ответственными», — отметил Андрей Иванов.

Из 1061 укрытия более 950 — это многоквартирные дома и иные объекты, 57 — паркинги, 41 — объекты образования, культуры и спорта, еще восемь — объекты торговли. Карта расположения укрытий доступна на сайте администрации.

Особое внимание уделили информированию населения. Единый стандарт включает установку новых стендов в подъездах многоквартирных домов и местах массового пребывания с адресом ближайшего укрытия, QR-кодом и информацией о порядке действий. Сами укрытия оснастят навигацией и новыми табличками. По итогам ревизии подготовят смету и план работ со сроками и ответственными.