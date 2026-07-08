Реверсивное движение временно организуют на трассе А-107 в Домодедове

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на 176 километре трассы А-107 «Московское малое кольцо» изменится схема движения. Это связано с дорожными работами, которые будет проводить ГК «Автодор».

С 8 по 19 июля на участке в районе деревни Пестово в Домодедове организуют реверсивное движение с помощью временного светофора. Планируется поэтапное перекрытие по одной полосе: сначала в сторону Бронниц, затем — в сторону Образцово.

Минтранс рекомендует водителям быть внимательными в пути и учитывать эту информацию при планировании поездок. Все актуальные данные о дорогах и транспорте Подмосковья доступны в официальном канале министерства в «Макс».