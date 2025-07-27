Рецидивист напал с ножом на брата в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском округе задержали мужчину. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью брата, передало Главное управление МВД России по МО.

В полицию поступило сообщение от бригады скорой, которая госпитализировала 51-летнего жителя города Ликино-Дулево с ножевыми ранениями. Как выяснилось, получил он их от брата во время пьянствования дома на улице 1 Мая. Родственники поссорились, после один из них нанес другому телесные повреждения.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее подозреваемого в краже квартиры задержали в Звенигороде.