Подозреваемого в краже квартиры задержали в Звенигороде

Сотрудники уголовного розыска задержали в Звенигороде 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже квартиры. По информации полиции, злоумышленник взломал замки входной двери и проник в одну из квартир в Дмитрове, откуда похитил деньги, часы и ювелирные украшения.

Личность подозреваемого установили с помощью камер видеонаблюдения, что позволило оперативно определить его местонахождение. Мужчина был задержан в Звенигороде, где он временно и проживал. Во время обыска в его квартире обнаружили часть похищенных вещей, которая была изъята для дальнейших расследований.

На основании собранных доказательств сотрудники УВД возбудили уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации о краже. Суд заключил подозреваемого под стражу. Сейчас полиция проверяет его на возможную причастность к другим преступлениям.