Ретро-фестиваль «Время надежд» прошел в Звенигороде

Звенигород на один вечер буквально окунулся в атмосферу 50-60-х годов прошлого века. Парк на улице Чехова стал локацией для проведения фестиваля «Время надежд».

Парковая зона была украшен афишами тех лет, всех посетителей здесь встречали звоном старинного телефонного аппарата, культовой газировкой из уличного автомата, а также легендарным советским автомобилем «Победа». Машина, к слову, вызвала особый интерес и стала жемчужиной вечера — она принадлежала прославленному космонавту Валерию Рюмину.

Музыкальное сопровождение вечера создавали песни Анны Герман. Поэтическое настроение добавляли стихи Беллы Ахмадулиной. Завершением праздника стал стильный показ мод, вдохновленный образами середины прошлого века — модели продемонстрировали знаменитые платья, костюмы и аксессуары.

Фестиваль стал не просто культурным событием города, а настоящим мостом между разными поколениями.