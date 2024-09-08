Ретро-дискотеку ко Дню города провели на площади возле ДК «Яуза» в Мытищах

В Мытищах состоялось яркое мероприятие, объединившее несколько поколений жителей города на одной площадке. В честь предстоящего Дня города организаторы подготовили развлекательную программу под названием «РетроПляски», которая прошла на площади у Дворца культуры «Яуза».

Мероприятие привлекло внимание не только танцевальной программой, но и разнообразными интерактивными активностями, конкурсами и флешмобами.

Среди участников можно было увидеть людей в ярких нарядах конца двадцатого столетия, что добавило особую атмосферу ретро-вечеринки. Участники мероприятия стали обладателями ценных призов, а особое внимание уделялось семейным конкурсам. Гости боролись за звания самой танцевальной, самой зажигательной и самой креативной семьи. Также был проведен конкурс «Стиляги Мытищ», где выбрали самых стильных участников.

Мероприятие стало отличной возможностью для жителей Мытищ насладиться атмосферой прошлого века и провести время с семьей и друзьями, погрузившись в атмосферу веселья и радости.

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