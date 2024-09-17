Выставка ретро-автомобилей прошла на фестивале в Подольске

«Притягательный завод» в Подольске организовал фестиваль и выставку ретро-автомобилей «Тягафест». Жители города покатались на мотоциклах, увидели уникальные разработки, багги и приняли участие в мастер-классе по проявке фотографий.

«Притягательный завод» в Подольске показал огромный парк автомобилей. Он изготавливает единичные модели багги, которые побывали на самых экстремальных соревнованиях. Здесь же выставили и самые редкие машины. Например, ИГЛ ХС — таких в мире всего 320 экземпляров, а также аэроджет, с помощью которого установили рекорд на льду Байкала — развили скорость почти в 300 километров в час.

«Пытаемся передать через фестиваль гостям, что труд — это интересно. Инженерный труд великолепен, когда какую-то фантазию превратить и реализовать ее. Собственно, все что здесь — это наши друзья, наши возможности, которыми мы делимся и являемся неким примером», — сказал директор конструкторского бюро ООО «СКПБ Техно» Максим Тугучев.

Гости фестиваля увидели технический процесс разработки изнутри, познакомились с руководителем завода и сотрудниками, а также записались на экскурсию.

«Основных модулей программы два получается. Именно модуль по рисованию: сначала подключается к руке, а потом посылается к ней команда через библиотеку производителя. Второй модуль — это, конечно, работа с текстом. Там есть готовый алфавит, который я сделал для этой руки, и генерируется текст. На основании текста уже делается файл, которым уже рука рисует», — рассказал программист ООО «СПКБ-Техно» Максим Никифоров.

Посетители также приняли участие в мастер-классе по «Цианотопии» — проявки фотографий. Они переносили изображение с помощью химических реактивов.

«Сначала мы создаем все это творчески — можно подписать маркером любые послания любимым людям. Все это светится в красивом ящике под ультрафиолетом несколько секунд. Потом опускается в одну миску с водой, потом в другую — с проявителем», — рассказала художник Татьяна Лобашева.

Более трех тысяч человек пришли на фестиваль, для них организовали свыше 18 мастер-классов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».