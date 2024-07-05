Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за ухудшения погоды

Ухудшение погоды ожидается в Подмосковье 5 июля, до конца суток. Владельцам кафе и ресторанов рекомендуют временно закрыть летние веранды.

Вместе с ливнем в Московской области ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 27 метров в секунду. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует закрыть летние веранды на время непогоды.

Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует заранее принять меры для безопасности жителей. Рекомендуется укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты, закрепить или занести в помещение мебель.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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