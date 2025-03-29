Реставрация мемориала «Братские могилы» началась в Дубне

В Дубне началась реставрация мемориала «Братские могилы», где по официальным данным захоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии. Подрядчик обновит плитку, отремонтирует барельеф, звезду и надписи на плитах.

Этот мемориал чтят жители Дубны, ведь здесь захоронены солдаты 30-й армии, которые участвовали в битве за Москву. Их имена увековечили на плитах, а на стене памяти — имена земляков, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.

Решение о реставрации мемориала приняли в ноябре 2024 года. Уже в феврале выделили средства, а в марте завершили конкурсные процедуры. Подрядчик вышел на объект. Он должен закончить ко Дню Победы.

«Подрядчик с нами постоянно на связи. Понимает, как важен этот объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят демонтированную брусчатку. В срок до 30 апреля у мемориала проведем все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

За объект взялся проверенный исполнитель, который качественно отремонтировал сквер Жолио-Кюри. На мемориале завершается демонтаж. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.