«Решили помочь сделать город чище». Студенты присоединились к уборке снега в Чехове

Дворники, предприниматели и волонтеры объединились в Подмосковье для борьбы с последствиями снегопада. С 27 января на улицах трудятся несколько десятков тысяч человек, чтобы обеспечить жителям комфортное и безопасное передвижение. Так, в Чехове в расчистке городского сквера помогают студенты.

Студенты чеховского филиала Московской финансово-юридической академии присоединились к уборке снега в местном сквере. Ранее они уже помогали расчищать другие территории.

«Сегодня с ребятами решили помочь почистить снег в городском парке просто для себя и других людей, чтобы город стал чище», — рассказал студент академии Иван Калинин.

Волонтеры подключились к работам и в других округах Подмосковья. Только вчера помочь коммунальщикам решили более 150 человек.