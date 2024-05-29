Решение суда о сносе 13 незаконных построек исполнили в Котельниках

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Под контролем судебных приставов в Котельниках принудительно снесли 13 объектов незаконного строительства. Владельцам предстоит возместить стоимость работ и аренды спецтехники.

В Люберецком районном отделе судебных приставов на исполнении находились решения о сносе незаконно возведенных строений. Иск подала администрация городского округа Котельники в связи с тем, что сооружения построили без разрешений. Суд изучил материалы дела и принял решение о сносе зданий.

Владельцы решение суда не исполнили, тогда к ним применили комплекс мер принудительного исполнения. Должников, в частности, привлекли к административной ответственности и предупредили о последствиях бездействия.

Наряду с этим велась совместная работа с ГУРБ Московской области, полицией и администрацией. В результате все 13 объектов незаконного строительства принудительно снесли. Владельцам этих строений предстоит вернуть в бюджет расходы на демонтаж и аренду спецтехники.

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