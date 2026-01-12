В России 12 января отмечают День работника прокуратуры. С профессиональным праздником сотрудников государственного органа поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Обращаясь к прокурору региона Сергею Забатурину и его коллегам, Андрей Воробьев подчеркнул, что их ежедневная работа тесно связана с решением множества вопросов при помощи законов и нормативных актов.

«Вы позицию всегда занимали конструктивную, важную для нас во всех направлениях», — отметил губернатор.

Он также привел в качестве примера совместный выезд в Солнечногорск, в рамках которого была особенно заметна вовлеченность местного руководства в решение актуальных проблем.

Глава региона поблагодарил коллектив прокуратуры за поиск законных и эффективных путей для управленческих решений. По его словам, такая работа не всегда простая и крайне важна для исполнительной власти региона.