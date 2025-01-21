Решение о судьбе незаконно возведенного здания в Мытищах вынесут 30 января

По делу о недостроенном в Мытищах здании без крыши было уже немало судебных решений и апелляций. Окончательный вердикт суд вынесет 30 января.

Первое судебное решение собственники оспорили в Московском областном суде. Хозяину дали полгода, чтобы устранить все недостатки: снести кирпичную кладку в зоне мансардного этажа и сделать ремонт. В противном случае зданию грозит снос. Сейчас хозяин разбирает постройку и выполняет эти требования.

Однако администрацию городского округа Мытищи не устроил такой исход. Она подала иск в вышестоящий суд, чтобы здание снесли полностью.

«Согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизе, постройка настолько ветхая и ограниченно работоспособная, что ее невозможно восстановить и привести в соответствие градостроительным нормам. Фундамент дома, стены и перекрытия уже повреждены, на покрытой стропилами крыше растут деревья», - отметила руководитель Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.