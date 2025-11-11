Репродуктор птиц для импортозамещения племенного материала открыли в Шаховской

В Московской области заработала первая очередь репродуктора для разведения сельскохозяйственной птицы яичных пород. Его построили в Шаховской на базе действующего птицеводческого комплекса «Ромашино».

«В рамках программы импортозамещения в 2022–2023 годах хозяйство закупили более 12 тысяч голов чистопородных яичных и мясояичных кур, создав племенную базу для дальнейшей работы. В 2023 году получили статус „Генофондного“, что подтверждает вклад в сохранение редких и исчезающих пород», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На первом этапе заработали производственные корпуса и инкубатор на 44 тысячи птицемест. После завершения второго этапа мощность комплекса вырастет до 205 тысяч птицемест.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, общий объем инвестиций в проект превысил миллиард рублей, 550 миллионов из которых уже направили на реализацию первой очереди. В дальнейшем планируется приобрести современное оборудование для инкубации, мойки и сортировки яиц, а также для содержания птицы.

Всего в 2025 году в Подмосковье реализуют 30 инвестиционных проектов в агропромышленной сфере, при этом, 25 уже завершили.