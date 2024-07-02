Репетиции нового спектакля по Диккенсу начались в театре кукол в Мытищах

Этот творческий сезон для кукольного театра был очень плодотворным. В сентябре прошла премьера «Гоголь. Петербургские повести». Затем творческая команда «Огниво» отправилась в Дагестан в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи».

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова вручила художественному руководителю театра Алексею Гущуку премию имени Федора Волкова за вклад в развитие искусства. Тогда же прошли первые литературные гостиные, на которых зрителям представили новый спектакль «Муза».

В марте гала-концертом отпраздновали Международный день кукольника и день рождения театра. В апреле на сцене театра прошел инклюзивный фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом», гостями которого стали 150 детишек с особенностями здоровья.

Кроме того, «Огниво» объявили лауреатом региональной этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards за проект международного фестиваля имени Железкина. В этом году уже отобраны 12 финалистов фестиваля, которые представят свои спектакли на творческих площадках Мытищ.

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