Рентгенолаборант Владимир Данилов пополнил штат больницы в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

Новый рентгенолаборант Владимир Данилов приступил к работе в отделении лучевой диагностики больницы в Лобне. Он окончил Буденновский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело», а затем продолжил обучение в Ставропольском институте.

Специалист рассказал, что выбор профессии был очевиден: он не первый врач в семье. Радиология стремительно развивается, и требуется постоянное повышение квалификации.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи жителям рядом с местом их проживания, обучения или работы.

В привлечении специалистов помогают различные меры социальной поддержки, действующие в регионе: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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