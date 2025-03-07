Ремонтные работы пройдут в медицинских учреждениях Фрязина

В округе состоялся IV Гражданский форум «Социальная сфера», ставший площадкой для обсуждения вопросов, касающихся здравоохранения. Мероприятие, организованное Общественной палатой Московской области в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль», собрало активных жителей Фрязина и близлежащих городских округов, заинтересованных в улучшении качества жизни в регионе.

Форум предоставил возможность напрямую задать специалистам вопросы, а также высказать свои предложения и пожелания по развитию социальной сферы. Особое внимание было уделено темам здравоохранения, образования, социальной защиты, организации доступной среды и поддержки участников специальной военной операции.

В результате встречи, в округе приняли решение заменить части лифтового оборудования в обособленном подразделении имени Матвея Гольца, расширить парковку у городской поликлиники, отремонтировать крышу стационара до конца года, а также обновить ограждение территории больницы до 2027 года.