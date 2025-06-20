Ремонт зрительного зала на 300 мест начали в ДК «Октябрь» в Подольске

Подрядчик начал обновлять малый зал во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Работы практически закончены в гримерных комнатах.

Также специалисты уже заменили пол на сцене. Сейчас они приступают к обновлению покрытия стен.

«Все работы выполняются за счет заработанных дворцом средств от проведения платной деятельности. В этом мы преуспеваем, потому что активно развиваем творческую деятельность, открываем новые клубные формирования, устраиваем показ статусных спектаклей и концертные выступления с участием всенародно любимых артистов», — прокомментировала директор Дворца культуры «Октябрь» Татьяна Ропот.

Отметим, что в 2025 году учреждение приняло участие в областном проекте «50 умных ДК». Его реализуют по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области.

В его рамках разработали единый стиль для всех культурно-досуговых учреждений. Поэтому стенды, афиши и навигацию обновляют в соответствии с ним.