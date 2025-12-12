Ремонт второго корпуса для хоровой школы начали в Дубне
Работы в здании второго корпуса для Хоровой школы мальчиков и юношей уже идут вовсю. Представитель подрядной организации отметил, что в декабре выполнит 90% демонтажа, а в январе приступит к замене кровли и инженерных сетей.
Глава Дубны Максим Тихомиров посетил объект, чтобы обсудить планы подрядчика, а также выслушать педагогов и родителей. Он отметил, что контракт заключен на два года.
После работ в здании будут располагаться кабинеты для занятий с детьми, а также еще один концертный зал. Фасад здания утеплят, заменят окна, кровлю. Внутри проведут перепланировку, стены оборудуют акустическими звукоизоляционными панелями.
Напомним, в хоровой школе мальчиков и юношей в Дубне занимаются более 500 учащихся от четырех до 18 лет. Их число уже превышает расчетное для основного здания.
«Решение о реконструкции здания для расширения возможностей нашего известного коллектива поддержал Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже в следующем году второй корпус школы распахнет свои двери. Уверен, это станет началом новой музыкальной истории!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.