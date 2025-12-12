Ремонт второго корпуса для хоровой школы начали в Дубне

Работы в здании второго корпуса для Хоровой школы мальчиков и юношей уже идут вовсю. Представитель подрядной организации отметил, что в декабре выполнит 90% демонтажа, а в январе приступит к замене кровли и инженерных сетей.

Глава Дубны Максим Тихомиров посетил объект, чтобы обсудить планы подрядчика, а также выслушать педагогов и родителей. Он отметил, что контракт заключен на два года.

После работ в здании будут располагаться кабинеты для занятий с детьми, а также еще один концертный зал. Фасад здания утеплят, заменят окна, кровлю. Внутри проведут перепланировку, стены оборудуют акустическими звукоизоляционными панелями.