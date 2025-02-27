Ремонт Вечного огня в Люберцах завершат ко Дню празднования 80-летия Победы

В Люберцах продолжается ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь» на Октябрьском проспекте, 116. Работы планируют завершить к 9 мая.

Мемориальный комплекс ремонтируют в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчик приведет в порядок памятник, мемориал и прилегающую территорию.

«В настоящее время продолжаются ремонтные работы на мемориальном комплексе „Вечный огонь“ в Люберцах. Специалисты подрядной организации снимают старое гранитное покрытие памятника и проводят демонтаж брусчатки в зонах военной техники для дальнейшей переборки», — отмети Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что на прилегающей территории обустроят цветники и заменят уличное освещение. Работы завершат ко Дню Победы.

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» ремонтируют в рамках всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Именно этот объект победил в голосовании в 2024 году.