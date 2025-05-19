Ремонт в здании архива Истринского суда завершат до конца мая

Ремонт архива городского суда в селе Новопетровское завершен на 77%. Здание не обновляли с момента постройки — с 1979 года.
На улице Северная в селе Новопетровское над ремонтом здания архива трудятся пять человек. Сейчас рабочие завершают укладку плитки и выполняют шпаклевку стен. На днях привезут материалы для монтажа подвесного потолка системы «Армстронг», после чего специалисты приступят к его установке. Ремонт делают по графику, поэтому уже завершили все демонтажные работы, обработали помещение от грибка, выложили новую плитку, а также подготовили оконные откосы и сделали новые подоконники.
Электромонтажные работы строители завершили на 85%, а сантехнические на 90%. Еще предстоит выполнить облицовку стен плиткой, покрасить стены и установить двери. Завершить все работы планируют до конца этого месяца.
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