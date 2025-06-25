Ремонт в центральной котельной Лыткарина начнется в середине июля

В округе стартовали работы по капитальному ремонту участка теплотрассы, расположенного на Спортивной улице. Реконструкция началась от городской автостанции и охватит всю улицу. В рамках проекта будет произведена замена около 500 метров магистрального трубопровода.

Реализация этого проекта является частью комплексной программы по модернизации тепловой инфраструктуры Лыткарина и направлена на обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения жителей в предстоящий отопительный сезон. Помимо ремонта теплотрассы на Спортивной улице, в текущем году в муниципалитете запланировано отремонтировать в общей сложности 16 участков тепловых сетей, общая протяженность которых превышает четыре километра.

Кроме того, в рамках программы модернизации в Лыткарине запланирован капитальный ремонт центральной котельной, являющейся ключевым объектом теплоснабжения, а также ряда центральных тепловых пунктов, обеспечивающих распределение тепла по жилым домам и социальным объектам. Работы по капитальному ремонту котельной стартуют 14 июля.