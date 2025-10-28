Ремонт в подъездах жилых домов проверили в Химках

Приемка работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах продолжается в Химках. Жители вместе с депутатами и представителями управляющей компании на этой неделе осмотрели результаты работ в домах № 15 на Гоголя, № 15 на Спартаковской и № 2 на Московской в микрорайоне Подрезково.

Специалисты установили входные двери, обновили напольную плитку и почтовые ящики там, где это необходимо, изолировали электропроводку, покрасили перила. Также по просьбе жителей оборудовали освещение.

«Жители довольны, так как с ними согласовывается весь план работ, вплоть до цвета перил, оттенка стен и перечня работ», — поделился заместитель директора управляющей компании Алексей Ветошко.

Оценку ремонта по его завершению дают сами жильцы, а также депутаты и лидеры Движения общественной поддержки. Высказывают рекомендации и дополнения при необходимости.

«Очень важно, что при проведении ремонтных работ учитываются пожелания химчан. Мы всегда открыты к диалогу с жителями, готовы прислушаться к их мнению при реализации любых проектов по благоустройству нашего города», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Программа ремонта подъездов продолжается в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Планируется обновить 80 подъездов в этом году благодаря управляющей компании.