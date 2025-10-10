Ремонт в общежитии на улице Энтузиастов завершат в Дубне в конце октября

Обновление санузлов в общежитии на улице Энтузиастов выполнено уже на 90%. Сейчас из 21 блока правого крыла работы выполнены в 14, приведение в порядок еще семи продолжается.

В здании проживают студенты государственного университета «Дубна» и те, кто приобрел в общежитии комнаты. Ремонт начался в конце весны 2025 года и выполняется за счет средств городского бюджета. В первую очередь, специалисты обновили душевые кабины и туалеты в правой части здания, в студенческом общежитии. Работы завершили к концу летних каникул.

Жильцы общежития высоко оценили качество работ. По их словам, строители работают ответственно, откликаются на все просьбы и пожелания, оперативно устраняют замечания.

«Первое, что сделали вместе с подрядчиком — встретились с жителями и проговорили все нюансы. На каждом этаже, в каждом блоке была своя специфика. В результате работы выполняются качественно», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ремонт в общежитии планируют завершить в конце октября.