Ремонт участка тепловой сети завершат в Дзержинском в сентябре
В Дзержинском полным ходом идет капитальный ремонт магистральной тепловой сети. Масштабные работы развернуты от дома № 1 по улице Угрешской до дома № 7а на улице Шама.
Этот участок — один из ключевых для города: тепло и горячую воду получают 140 многоквартирных домов и 25 социальных объектов, а это почти 50 тысяч жителей.
«На данном участке производятся земляные работы. Откапывается старая труба, вскрывается канал, демонтируется старый трубопровод и взамен укладывается новый, по новым технологиям, в новой изоляции», — рассказал директор ДМУП ЭКПО Александр Обыночный.
Работы по обновлению систем теплоснабжения в городе ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
На объекте задействованы 22 человека, два крана и три экскаватора. Полностью завершить все работы планируют в сентябре, а значит — жители Дзержинска могут не бояться предстоящей зимы.