Ремонт участка тепловой сети завершат в Дзержинском в сентябре

В Дзержинском полным ходом идет капитальный ремонт магистральной тепловой сети. Масштабные работы развернуты от дома № 1 по улице Угрешской до дома № 7а на улице Шама.

Этот участок — один из ключевых для города: тепло и горячую воду получают 140 многоквартирных домов и 25 социальных объектов, а это почти 50 тысяч жителей.

«На данном участке производятся земляные работы. Откапывается старая труба, вскрывается канал, демонтируется старый трубопровод и взамен укладывается новый, по новым технологиям, в новой изоляции», — рассказал директор ДМУП ЭКПО Александр Обыночный.