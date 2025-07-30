Ремонт Тураковского моста могут досрочно завершить в Сергиево-Посадском округе

Строительство моста через реку Торгоша идет ускоренными темпами. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, однако движение по мосту могут возобновить уже к ноябрю текущего года.

Сооружение уже практически разобрано, территорию готовят к возведению новой эстакады. На объекте установлены сваи и ведется обвязка арматуры.

«Этапы, запланированные на месяц вперед, выполняются уже сейчас. Это позволяет сократить общие сроки строительства», — отметил депутат Московской областной думы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Объект был включен в региональную программу ремонта на 2025–2026 годы в связи с сильным износом сооружения, истечением нормативного срока его службы, а также выявленными дефектами — трещинами и просадками.

Тураковский мост связывает поселок Лоза с Ярославским шоссе. В настоящее время жители вынуждены добираться до Сергиева Посада в объезд через Вакцину, что увеличивает путь примерно на полчаса.