Ремонт тротуара на Смирновской улице в Люберцах завершат в мае

В Люберцах на улице Смирновская до 26 мая отремонтируют участок тротуара длиной около 200 метров. Работы выполняет ГБУ МО «Мосавтодор».

На этом участке специалисты демонтируют старую плитку и бордюры, подготовят основание и уложат новое асфальтобетонное покрытие с бордюрным камнем.

«На данном этапе специалисты подрядной организации производит разборку плиточного основания. Завершить все работы планируется до 26 мая. Всего в 2025 году в Люберцах и Дзержинском отремонтируем семь тротуаров вдоль муниципальных автодорог», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов.

Напомним, что в этом году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 11 муниципальных дорог, из них три — в Дзержинском, а также четырех региональных автодорог. Общая протяженность обновленных участков превысит 25 километров.

С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.