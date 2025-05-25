Ремонт тротуара на Смирновской улице досрочно завершили в Люберцах

На Смирновской улице в Люберцах демонтаж старой плитки и укладку асфальтобетонного полотна на тротуаре планировали выполнить до 26 мая. Однако для того, чтобы не доставлять местным жителям неудобств, подрядчик завершил работы раньше срока.

Обновление участка протяженностью 200 метров выполнили специалисты регионального Мосавтодора.

«Тротуаром на Смирновской улице каждый день пользуются тысячи жителей Люберец. Чтобы минимализировать неудобства жителей, подрядчик выполнил работы раньше срока. Ремонт участка завершили», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также добавил, что в этом сезоне уже обновили девять тротуаров. Помимо этого, по просьбе местных жителей построили пешеходную дорожку к коттеджному поселку «Марусин Луг» в поселке Красково. В ближайшее время отремонтируют тротуар и в деревне Островцы.

Отметим, что всего в этом году в Люберцах обновят 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги. Вдоль муниципальных — отремонтируют семь тротуаров.