Ремонт стоматологической поликлиники в Серпухове скоро завершат

В здании уже полностью заменили электрические сети и дверные блоки, почти завершили монтаж антивандальных панелей. В ближайшее время подрядчик приступит к установке подвесных потолков, замене напольного покрытия и ремонту двух лечебных кабинетов. Работы идут в соответствии с современными стандартами, по аналогии с уже модернизированным отделением на улице Крупской.

Эта стоматологическая поликлиника — самая востребованная в округе, в том числе благодаря наличию детского отделения. Сейчас она продолжает работать в штатном режиме. 30 специалистов помогают обеспечить бесперебойный прием пациентов.

В округе продолжается активное обновление поликлиник и оборудования. Так, для учреждения в поселке Пролетарский закупили современный цифровой рентгеновский комплекс в рамках федеральной программы модернизации первичного амбулаторного звена.