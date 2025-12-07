Новое оборудование закупили для поликлиники в поселке Пролетарском в Серпухове

Для поликлиники в поселке Пролетарском в Серпухове закупили современный цифровой рентгеновский комплекс «Дуограф-500». Аппарат ввели в эксплуатацию взамен аналогового пленочного оборудования.

Новый аппарат приобрели в рамках федеральной программы модернизации первичного амбулаторного звена. Он значительно снижает уровень лучевой нагрузки, увеличивает пропускную способность кабинета до 25-30 человек в шестичасовую смену. Помимо этого, врачи смогут создавать цифровой архив и обеспечивать доступ к данным.

Высокая детализация позволит добиться максимальной точности диагностики и выявить патологии на ранних стадиях, включая заболевания костно-суставной системы, органов грудной клетки, придаточных пазух носа и почек.

Ежегодно в поликлинике проводят более трех тысяч рентгенологических исследований. Всего в Серпухове работают 17 кабинетов лучевой диагностики, где трудятся 43 квалифицированных специалиста: врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты. Практически все профильное оборудование обновлено до цифрового стандарта.