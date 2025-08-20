Ремонт спортшколы «Союз» в Дзержинском округа Люберцы завершат к сентябрю

В настоящее время завершается косметический ремонт фасада здания. Стартовали работы в июле текущего года, завершится ремонт к 1 сентября.

«Также в этом году наша школа вошла в программу Министерства спорта Московской области „Умный ФОК“. При помощи цифровых видеокамер будет отслеживаться нагрузка на спортивный объект», — сообщил директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Отметим, в спортшколе олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» тренируются порядка 450 человек. В начале сентября стартует новый набор.

Напомним, в настоящее время в Люберцах продолжаются работы по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва. Всего же в этом году планируется завершить строительство и капитальный ремонт восьми объектов образования.