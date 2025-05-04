Ремонт спортшколы олимпийского резерва в Люберцах завершат в 2025 году

Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он отметил, что в результате ремонта здание получит обновленный фасад, полностью заменят инженерные системы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории и обновлена мебель.

«Продолжается капитальный ремонт Спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах. Работы на объекте ведутся по губернаторской программе. В настоящее время строители проводят отделочные работы: штукатурят стены, выполняют стяжку пола, также монтируют инженерные коммуникации», — отметил Волков. Завершение работ планируется в 2025 году.