Ремонт спорткомплекса «Звезда» завершат в Одинцове в 2026 году

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Полным ходом идут работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Звезда», который расположен в Звенигороде Одинцовского округа. Строительная готовность объекта достигла 50% — ровно половина запланированного объема уже выполнена.

Масштабное обновление ведется в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья».

Ежедневно на объекте трудятся 42 строителя и две единицы спецтехники. Основные усилия сейчас сосредоточены на устройстве кровли, фасадных работах, внутренней отделке помещений и прокладке инженерных сетей — электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Общая площадь здания превышает 5 тысяч квадратных метров. Ремонт предполагает полную модернизацию всех внутренних коммуникаций, обновление кровли и фасада, а также спортивных помещений — бассейна, трибуны, залов, раздевалок, тренерских.

Основные строительные мероприятия на объекте завершатся в 2026 году.