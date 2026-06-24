Ремонт спорткомплекса «Звезда» завершат в Одинцове в 2026 году
Полным ходом идут работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Звезда», который расположен в Звенигороде Одинцовского округа. Строительная готовность объекта достигла 50% — ровно половина запланированного объема уже выполнена.
Масштабное обновление ведется в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья».
Ежедневно на объекте трудятся 42 строителя и две единицы спецтехники. Основные усилия сейчас сосредоточены на устройстве кровли, фасадных работах, внутренней отделке помещений и прокладке инженерных сетей — электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Общая площадь здания превышает 5 тысяч квадратных метров. Ремонт предполагает полную модернизацию всех внутренних коммуникаций, обновление кровли и фасада, а также спортивных помещений — бассейна, трибуны, залов, раздевалок, тренерских.
Основные строительные мероприятия на объекте завершатся в 2026 году.