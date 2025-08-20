Ремонт школы «Солнечная» проверили в Солнечногорске

Пресс-служба Администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба Администрации г. о. Солнечногорск

Капитальный ремонт идет в школе «Солнечная» в Смирновке, где обновляют инженерные сети, спортивный зал и входную группу. Совместно с жителями замглавы Ирина Тишина проинспектировала работы на одном из участков.

Проверка началась с осмотра замены тепловых коммуникаций. Организация «Трасстрой» занимается модернизацией системы отопления и горячего водоснабжения. Объем работ включает более 20 метров тепловых сетей, а также перекладку труб на 90 метров от школы.

Восстановление 150 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и около 300 квадратных метров газона проведут в рамках благоустройства территории.

«Мы с директором школы ежедневно контролируем ход ремонтных работ, чтобы они велись без задержек и соответствовали установленным срокам. Полностью завершить их планируется до 31 августа», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Депутаты, руководство школы и родители ранее проверили ремонт спортзала площадью около 300 кв. метров в «Солнечной». Завершение всех работ в школе планируется к новому учебному году.

