Ремонт школы № 26 завершат в Люберцах к концу августа

До 1 сентября остаются считанные недели, и в школе № 26 в Люберцах кипит работа. Образовательное учреждение входит в муниципальную программу по плановой подготовке к новому учебному году.

Строители заняты капитальным ремонтом санузлов — здесь меняют коммуникации, сантехнику и кафель. Параллельно идет косметический ремонт помещений: свежая краска и штукатурка появляются в нескольких учебных кабинетах, в рекреациях и в спортивном зале.

«На данный момент выполнен косметический ремонт спортивного зала, рекреаций возле актового зала, обновлены коридоры, ну, и я считаю, что самое масштабное у нас в этом году, — ремонт туалетных комнат, в рамках выделенных целевых субсидий», — рассказала директор школы № 26 Юлия Пчелкина.

В двух корпусах школы обучаются 1700 человек. В новом учебном году в школе откроется предпрофильный десятый класс с физико-математическим уклоном — для ребят, которые уже определились с будущей профессией. Продолжат работу и любимые многими дополнительные кружки — ментальная арифметика и скорочтение, которые уже не первый год пользуются популярностью у младших школьников.

Все работы обещают закончить к концу августа — школа должна успеть встретить учеников в обновленном виде.