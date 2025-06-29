Ремонт школы № 15 на улице Победы в Подольске завершили на 70%

В Подольске ремонт школы № 15 имени Владимира Дмитриевича Сабанеева, расположенной по адресу улица Победы, дом 2, выполнен более чем на 70%. Контроль за ходом работ осуществила заместитель главы муниципалитета Анжела Студеникина.

Строители полностью завершили демонтажные работы и замену кровли, сейчас завершается чистовая отделка помещений. Одновременно ведутся работы по ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории. Также продолжается монтаж инженерных коммуникаций, а также поставка новой мебели и оборудования.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».