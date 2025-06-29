Ремонт школы № 15 на улице Победы в Подольске завершили на 70%

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске ремонт школы № 15 имени Владимира Дмитриевича Сабанеева, расположенной по адресу улица Победы, дом 2, выполнен более чем на 70%. Контроль за ходом работ осуществила заместитель главы муниципалитета Анжела Студеникина.

Строители полностью завершили демонтажные работы и замену кровли, сейчас завершается чистовая отделка помещений. Одновременно ведутся работы по ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории. Также продолжается монтаж инженерных коммуникаций, а также поставка новой мебели и оборудования.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Общая площадь здания школы составляет около четырех тысяч квадратных метров. В ходе капитального ремонта планируется утепление и обновление фасада и кровли, замена всех инженерных систем и сантехнического оборудования, а также проведение внутренней отделки помещений.

Кроме того, будет обновлено оснащение учебных классов, спортивного зала и пищеблока.

Обновлённая школа будет готова принять учеников к началу нового учебного года — 1 сентября.

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