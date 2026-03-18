Ремонт школы для детей с ОВЗ начали в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске капитально ремонтируют школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на улице Калинина. Ход работ 16 марта проинспектировал глава округа Роман Шамнэ.

В здании занимаются самые юные школьники — ученики первых и вторых классов. В ходе ремонта в корпусе перепланируют пространство: у каждого кабинета появится отдельный вход, не будет проходных помещений. Это важно с учетом специализации учебного заведения.

Глава округа Роман Шамнэ после совещания с подрядчиком рассказал, что педагоги в восторге от происходящих изменений. На объекте также обсудили цветовую гамму фасада — спокойные тона создадут приятное сочетание, а в вечернее время здание будет подсвечено. Кроме того, появится дополнительное уличное освещение.

«Наказ отремонтировать школу прозвучал от избирателей еще во время предвыборной кампании 2021 года и был включен в народную программу партии „Единая Россия“. Отрадно видеть, как все планы с бумаги переходят в реальную жизнь. Первого сентября здесь начнется новая страница истории», — отметил Шамнэ.