Ремонт сетей горячего водоснабжения проведут в поселке Красково в Люберцах

«Люберецкая теплосеть» капитально обновит сети на улице Лорха в домах № 15, 15/2, 17, 21. Проведенные работы позволят улучшить качество воды для более чем восьми тысяч жителей микрорайона.

Модернизация водозаборного узла № 22 близится к завершению. Глава округа Владимир Волков отметил, что в рамках работ количество артезианских скважин увеличили вдвое, а производительность выросла с 1500 до 2700 кубических метров в сутки. Установили дополнительные фильтры обезжелезивания и увеличили резервуар чистой воды с 500 до 900 кубических метров.

Также в летний период «Люберецкий водоканал» заменит 550 метров сетей холодного водоснабжения на улице Лорха. Работы затронут дома № 2, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 13.

За последние 10 лет в округе обновили 10 водозаборных узлов, в ближайшие пять лет реконструируют еще 12 объектов в Дзержинском, Красково, Мотяково, Малаховке, Марусино и других населенных пунктах. Это позволит улучшить водоснабжение для более чем 274 тысяч жителей.