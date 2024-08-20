Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершился в Ступине
Представители Мосавтодора завершили ремонт дорог в Ступине. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По данным Минтранса Подмосковья, на четырех участках региональных дорог заменили 6,4 километра дорожного полотна.
Для удобства 98 тысяч жителей обновили покрытие на центральных улицах округа, включая улицы Чайковского и Андропова, где расположены школы, детские сады, лицей, техникум, медицинские учреждения и автовокзал. Также отремонтировали участки дороги «М-4 „Дон“ — Ступино»: улицу Академика Белова, проходящую от железнодорожной станции «Ступино» до Старокаширского шоссе, и дорогу от шоссе в деревне Алеево, ведущую в город и к производственным предприятиям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.
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