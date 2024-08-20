Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершился в Ступине

Для удобства 98 тысяч жителей обновили покрытие на центральных улицах округа, включая улицы Чайковского и Андропова, где расположены школы, детские сады, лицей, техникум, медицинские учреждения и автовокзал. Также отремонтировали участки дороги «М-4 „Дон“ — Ступино»: улицу Академика Белова, проходящую от железнодорожной станции «Ступино» до Старокаширского шоссе, и дорогу от шоссе в деревне Алеево, ведущую в город и к производственным предприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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