Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершился в Ступине

Фото: Минтранс Подмосковья

Представители Мосавтодора завершили ремонт дорог в Ступине. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По данным Минтранса Подмосковья, на четырех участках региональных дорог заменили 6,4 километра дорожного полотна.

Для удобства 98 тысяч жителей обновили покрытие на центральных улицах округа, включая улицы Чайковского и Андропова, где расположены школы, детские сады, лицей, техникум, медицинские учреждения и автовокзал. Также отремонтировали участки дороги «М-4 „Дон“ — Ступино»: улицу Академика Белова, проходящую от железнодорожной станции «Ступино» до Старокаширского шоссе, и дорогу от шоссе в деревне Алеево, ведущую в город и к производственным предприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте