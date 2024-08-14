Ремонт приемного отделения больницы в Мытищах завершили наполовину

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Приемное отделение Мытищинской больницы нуждалось в ремонте. Рабочие уже обновили плитку на полу и перекрасили стены.

Комфорт пациентов превыше всего, по словам заместителя главного врача по медицинской части Бориса Голубева. Поэтому решили провести косметический ремонт в приемном отделении, которое является визитной карточкой любой больницы.
Пациенты, поступающие в приемное отделение, получают всю необходимую медицинскую помощь, включая забор крови, ультразвуковое исследование, электрокардиографию и консультации специалистов.

Также для людей в тяжелом жизненном положении и состоянии алкогольного опьянения оборудована отдельная изоляционная палата, для комфорта остальных пациентов. Новый цифровой рентген-аппарат, который уже работает в тестовом режиме, также установили в приемном отделении. Диагностика будет проводиться здесь же, что значительно повысит удобство для пациентов.

Напомним, что ремонтные работы в Мытищах также проводятся в здании поликлиники № 1 на улице Воровского и детской поликлинике на улице Семашко.

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